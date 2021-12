Adotta una pigotta, si rinnova la solidarietà

Cinque appuntamenti promossi dalla Cgil e dallo Spi in tutta la provincia. Si parte venerdì dal capoluogo. Il ricavato ad Unicef

AREZZO — Tornano le pigotte. Sempre per l'Unicef, ancora su iniziativa della Cgil e dello Spi. La bambole di pezza, realizzate dalle volontarie del sindacato, saranno protagoniste di 5 appuntamenti, uno in ogni zona della provincia di Arezzo. Quest'anno ne sono state realizzate 150: le donazioni ricavate sono destinate ai progetti Unicef per l'infanzia.

Il primo è in calendario venerdì 10 dicembre, alle ore 16.30, nell'auditorium della Cgil in via Monte Cervino. Interverranno i Segretari provinciali di Cgil e Spi, Alessandro Mugnai e Giancarlo Gambineri; Alessandra Nocciolini dei Coordinamenti donne della confederazione e del sindacato pensionati; Nera Martinelli, Presidente Unicef. Verrà proiettato il video del Fondo della nazioni unite dedicato alla malnutrizione infantile, commentato dal pediatra Giovanni Poggini. Per le 17,30 è in programma il concerto "La poesia si fa musica" con il coro voci bianche Vocincanto, diretto da Gianna Ghiori con Lorenzo Magi al pianoforte.

Le altre iniziative dedicate all'adozione delle pigotte sono in calendario sabato 11 dicembre, alle ore 16 al circolo Aics di Stia; mercoledì 15 dicembre, alle ore 15.30 al circolo Arci di Ponte alle Forche a San Giovanni Valdarno; sabato 18 dicembre alle ore 10 in Piazza del mercato di Sansepolcro e alle ore 16 nella sala civica di via Sacco e Vanzetti a Camucia.