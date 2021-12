Anche Orgoglio Amaranto fa un mercatino di Natale

Domenica 5 dicembre banchino per la vendita del materiale del comitato in occasione della partita contro la Pro Livorno

AREZZO — Domani, domenica 5 dicembre, in occasione della partita contro la Pro Livorno, il comitato sarà presente con un banchino per la vendita del proprio materiale, tra cui la nuova sciarpa griffata Orgoglio Amaranto e una collezione limitata di magliette, giubbotti, tute e altri gadget della Us Arezzo delle passate stagioni.

Il ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza e in parte destinato a importanti interventi di ammodernamento della sede del comitato per renderla più fruibile per gli stessi soci.

"Se volete fare (o farvi) un regalo di Natale colorato d'amaranto, insomma, vi aspettiamo in curva Lauro Minghelli" dicono da OA.