Usa il nome della moglie, arrestato clandestino

L'uomo era già stato espulso dall'Italia ma si era nuovamente introdotto illegalmente nel Paese. Beccato dagli agenti della Polstrada di Battifole

AREZZO — Era stato espulso dall'Italia ma lui non si era dato per vinto e tornato in Albania aveva acquisto il cognome della moglie credendo di passarla liscia. E per un bel po' c'era pure riuscito, visto i tanti timbri sul passaporto che attestavano l'entrata e l'uscita da paesi dell'Unione Europea. Ma il 28enne albanese non aveva fatto i conti con l'abilità investigativa degli agenti della Polstrada di Battifolle.

Ieri sera, dopo la mezzanotte, viene fermato da una pattuglia che stava eseguendo attività di perlustrazione del territorio. Lui, a bordo di una Bmw con targa italiana, ha mostrato i documenti agli agenti che si sono subito accorti che la patente era falsa. Così hanno approfondito i controlli attraverso l’esame delle impronte digitali, che hanno dimostrato come si trattasse di un'altra persona. Il 28enne, infatti, in realtà era un immigrato irregolare in quanto espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Novara del marzo 2020.

Così per il 28enne sono scattate le manette. Stamani si è svolto i processo per direttissima ed il Giudice lo ha nuovamente espulso disponendo l’accompagnamento immediato all’Aeroporto di Bologna, dove è stato imbarcato sul primo volo diretto in Albania.