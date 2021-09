“Beccato” pusher in pieno centro città

Il giovane vede la Polizia e tenta la fuga ma viene fermato, trovato con indosso diverse dosi di hashish pronte per la vendita

AREZZO — Stava percorrendo via Vittorio Veneto, nel centro di Arezzo, quando si è accorto della presenza di un’auto della polizia: il giovane ha accelerato il passo per allontanarsi rapidamente ma così facendo ha insospettito ancora di più gli agenti che l’hanno fermato.

Durante i controlli i poliziotti, che ieri perlustravano la zona per i consueti accertamenti sul territorio, hanno trovato l’uomo con indosso diverse dosi di droga. Il nigeriano di 32 anni - regolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente – è stato trovato in possesso di 17 involucri in cellophane contenenti hashish, per un peso complessivo di 20 grammi. Sempre nella disponibilità dello straniero, veniva rinvenuta la somma di 250 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio.

Alla luce di questi fatti e dei precedenti specifici, il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.