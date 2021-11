Arezzo capitale delle bocce, calato il sipario

Assegnati i titoli italiani categorie B-C maschili e femminili. Grande festa dello sport: 416 gli atleti in gara

AREZZO — Grande festa di sport ad Arezzo per i Campionati Italiani di Bocce, organizzati da Federazione Italiana Bocce Toscana con Bocce Arezzo e il patrocinio di Comune di Arezzo e Regione Toscana.

Nel capoluogo aretino, al termine di due giornate di gare molto intense, sono stati assegnati i titoli della specialità Raffa, femminili e maschili cat. B e C. Gli atleti e le atlete giunti in Toscana da tutta Italia per il weekend di gara sono stati 416. Oltre a loro circa 80 arbitri, dirigenti e accompagnatori per un totale di un migliaio di presenze su tutto il territorio toscano, e ad Arezzo in particolare, da venerdì a domenica.

La manifestazione ha preso il via già da mercoledì 24 con la conferenza stampa di presentazione in Comune ad Arezzo, per proseguire giovedì con il Convegno “Lo sport come percorso educativo e sportivo per i giovani: l’esperienza delle Bocce” e la gara paralimpica a cui hanno preso parte 50 atleti con disabilità.

La giornata finale ha incoronato i vincitori, alla presenza del Presidente di Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis, dell’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Casi, i quali hanno portato i saluti del Sindaco Alessandro Ghinelli, del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana Marco Casucci, del Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, del Presidente di Bocce Arezzo Mariano Fabbri, del delegato CONI Arezzo Alberto Melis.

Nella cat. B i titoli individuali sono andati a Serena Benedetti della Flaminio Roma nel femminile e al salernitano Alessandro Esposito della Comunale Pagani San Raffaele nel maschile, che hanno sconfitto rispettivamente la marchigiana Franca Castricini del Porto Potenza Picena e il potentino Donato Antonio Acucella della Rionerese.

La coppia campione d’Italia è quella composta dai marchigiani Giacomo Alberici e Michele Ambrogiani dell’OIKOS Fossombrone (Pesaro Urbino); secondo posto per Gianluca Grimaldi e Fabrizio Citro della San Gaetano (Salerno).

La terna vincente è quella napoletana della San Felice Raffaele Arianna, Nicola Annunziata e Ferdinando Giugliano che ha sconfitto quella composta da Fabrizio Canovi, Davide Bortolani e Antonio Vitali della Cavallino di Modena.

Nella cat. C il titolo individuale femminile è andato alla perugina Luisa Filabbi della Sant’Angelo Montegrillo che ha vinto la finale tra giovani contro Ilaria Treccani dell’Arcos Brescia.

Tra gli uomini successo per Andrea Bardonali della Fortitudo Roma, vincente sul reggiano Paolo Pavarini della Scandianese.

Il tricolore di coppia è andato ai molisani della Castelpetroso (Isernia) che hanno sconfitto i modenesi della Fioranese Stefano Lori e Silvano Ricci.

La terna vincitrice è stata quella del Città di Rieti composta da Maurizio Imperatori, Fabrizio Onofri e Franco Petrongari, che hanno battuto Berardino Tarquini, Secondino Mariani e Gianluca Scimia della Virtus L’Aquila.

Ha diretto la manifestazione Antonio Dello Iacovo, arbitro nazionale dell’AIAB Campania.

LE FINALI

CAT. B

INDIVIDUALE FEMMINILE

Serena Benedetti (Flaminio - RM) batte Franca Castricini (Porto Potenza - MC)

INDIVIDUALE MASCHILE

Alessandro Esposito (Comunale Pagani San Raffaele - SA) batte Donato Antonio Acucella (Rionerese - PZ)

COPPIA MASCHILE

Giacomo Alberici e Michele Ambrogiani (OIKOS Fossombrone - PU) batte Gianluca Grimaldi e Fabrizio Citro (San Gaetano - SA)

TERNA MASCHILE

Raffaele Arianna – Nicola Annunziata – Ferdinando Giugliano (San Felice – NA) batte Fabrizio Canovi – Davide Bortolani – Antonio Vitali (Cavallino – MO)

CAT. C

INDIVIDUALE FEMMINILE

Luisa Filabbi (Sant’Angelo Montegrillo – PG) batte Ilaria Treccani (Arcos Brescia Bocce – BS)

INDIVIDUALE MASCHILE

Andrea Bardonali (Fortitudo – RM) batte Paolo Pavarini (Scandianese – RE)

COPPIA MASCHILE

Carmine Rainone e Attilio Notte (Castelpetroso – IS) batte Stefano Lori e Silvano Ricci (Fioranese – MO)

TERNA MASCHILE

Maurizio Imperatori - Fabrizio Onofri - Franco Petrongari (Città di Rieti - RI) batte Berardino Tarquini - Secondino Mariani - Gianluca Scimia (Virtus L'Aquila - AQ)