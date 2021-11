Carabinieri Forestali, cambio al vertice

Il Tenente Colonnello Ida Pernazza assume da oggi il Comando subentrando a Claudio D'Amico in congedo per limiti d'età

AREZZO — Avvicendamento al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo.

Oggi il Tenente Colonnello Ida Pernazza assumerà il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo in avvicendamento al Gen.B Claudio D’Amico che sempre da oggi è collocato in congedo nella Riserva per aver raggiunto i limiti di età.

Il nuovo Comandante, nata ad Amelia (al confine tra Umbria e Lazio) nel 1964, proviene dal Gruppo Carabinieri Forestale di Terni.