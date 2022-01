Casucci rilancia per la cittadella della salute

Soddisfatto dell'arrivo dei fondi ministeriali per la realizzazione dell'Hospice ma il vicepresidente del Consiglio regionale chiede di più

AREZZO — Presto arriveranno i fondi ministeriali per la costruzione del nuovo Hospice ad Arezzo. La notizia, che abbiamo dato alcuni giorni fa, è stata appresa con soddisfazione da Marco Casucci che, proprio nelle ultime ore aveva presentato anche un'interrogazione in Regione.

"La questione relativa alla nascita di un nuovo Hospice ad Arezzo il Consigliere regionale della Lega - è da me seguita da diverso tempo, anche tramite specifici atti, tra cui una recente interrogazione a cui ho avuto risposta proprio nelle ultime ore. Si attendono, dunque i fondi ministeriali per far sì, come a noi riferito dall'Asl, che il tutto venga inserito nel piano triennale delle opere.

Il nostro auspicio, dunque è che le rituali procedure fin qui attuate e quelle che dovranno essere ancora approntate ai fini del ricevimento dei finanziamenti da Roma, siano fatte in modo tale da agevolare l'importante operazione che riteniamo fondamentale per il capoluogo aretino. Anzi, noi puntiamo che venga creata, nella zona del Pionta, una vera e propria Cittadella della Salute e ci auguriamo che la nostra proposta possa concretizzarsi. Insomma - conclude Marco Casucci - monitoreremo l'evolversi della delicata tematica, perché Arezzo merita di avere un Hospice funzionale e di livello."