Piscina verso la riapertura, svolta in un incontro

Ghinelli, assessore Scapecchi e gestore sono riusciti dopo giorni di tensioni ad accomunare gli intenti. Ma si dovranno attendere almeno tre settimane

AREZZO — Finalmente, dopo settimane di chiusura, si vede una luce in fondo al tunnel. Si è infatti tenuto un incontro in videoconferenza tra il sindaco Ghinelli, l’assessore allo sport Scapecchi e l’amministratore unico del Centro sport Chimera S.r.l. Valter Magara, società che ha in gestione il palazzetto del nuoto di Arezzo. Ed è emersa la volontà delle parti di giungere a una soluzione che permetta la riapertura dell’impianto natatorio nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione è venuta a conoscenza, sempre durante l’incontro, che non solo la ASD Chimera Nuoto ma tutte le associazioni e le società sportive alle quali il gestore ha concesso gli spazi acqua, o li concederà in futuro, "sono e saranno formalmente delegate al rispetto delle normative in campo igienico-sanitario. Attendiamo quindi la conferma per iscritto di queste disposizioni, che avrebbero la funzione di delega anche al controllo del green pass a tutte le singole realtà che praticano l’attività sportiva in piscina. Il gestore ha fatto altresì presente che sono comunque necessari tempi tecnici di circa tre settimane per poter rimettere in funzione l’impianto, vista la necessità di analizzare l’acqua e procedere con il ricambio e il riscaldamento della stessa per renderla conforme alle caratteristiche chimiche necessarie per la balneazione" spiega il Comune in una nota.

Infine, il dialogo ha toccato anche il tema degli alti costi dell’energia e delle possibili soluzioni da mettere in atto per diminuirne l’incidenza: l’amministrazione comunale "è disponibile a fare la propria parte ma solo dal momento in cui la piscina sarà nuovamente fruibile ai cittadini, in sicurezza e nel rispetto delle regole".

La speranza a questo punto è che la vicenda si concluda quanto prima. La struttura, per violazioni all'obbligo della certificazione verde, è chiusa ormai da tempo. E gli atleti sono costretti a fare chilometri su chilometri per allenarsi. Come lo sport è precluso a tutti gli altri frequentatori del palazzetto.