Nata dagli esercenti, si occuperà di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, culturale e produttivo del quartiere

AREZZO — Il quartiere di Saione è uno dei più popolosi della città di Arezzo. Ma è anche un vero e proprio centro commerciale naturale, con la sua via principale – via Vittorio Veneto – che è un vero e proprio condensato di negozi ed uffici di ogni genere. Purtroppo, negli ultimi anni, il progressivo degrado che la zona ha subito si è aggiunto alla concorrenza spietata dei grossi centri commerciali. Questo ha dirottato parte della clientela verso i grandi magazzini, diminuendo la vitalità e la vivibilità del quartiere stesso come diretta conseguenza.

Si è ora costituita l'associazione “Alò Saione CCN”, per promuovere e svolgere le iniziative finalizzate a valorizzare e far apprezzare Saione. Tra i soci costituenti anche l'associazione di categoria Confesercenti. Già eletto anche il consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni. Presidente è stata nominata Debora Testi; vicepresidente Stefano Rossi; tesoriere Carla Colcelli; segretario Valentino Cannas. Ecco i consiglieri: Valeria Alvisi, Katia Fabianelli, Paola Giustini, Luca Tenti.

“L’associazione Alò Saione CCN - spiega il presidente Debora Testi - avrà come principi portanti l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative, la sovranità dell’assemblea. Il nostro impegno è mirato a operare per la tutela del patrimonio artistico, culturale e produttivo del quartiere di Saione, della cui struttura urbanistica gli associati sono parte integrante e la cui salvaguardia rappresenta l'interesse primario”.

L'associazione ha come scopo quello far emergere i punti di forza del quartiere, rendendolo attraente, in modo che le strade e le piazze vedano aumentare il decoro e i servizi. “L'associazione avrà cura di migliorare l’immagine estetica del quartiere di Saione - ha puntualizzato il presidente Debora Testi - durante le festività per esempio, e in altri periodi dell’anno; organizzeremo eventi, mostre, mercati, manifestazioni culturali, artistiche, sportive e turistiche. L'impegno sarà quello di promuovere il quartiere a livello televisivo, cinematografico, radiofonico, facendo emergere sulla stampa locale e sui social quello che di bello Saione sa offrire. Condurremo ricerche e qualsiasi iniziativa di marketing sia promozionale, sia turistica che commerciale”.

“La finalità principale è valorizzare il quartiere di Saione - ha commentato il presidente di Confesercenti Mario Landini - quindi è importante poter assumere una identità. Siamo un gruppo di commercianti e cittadini che hanno a cuore le strade e le piazze dove lavorano e vivono. Da tempo abbiamo fatto rete e dopo gli spiacevoli episodi che hanno caratterizzato il quartiere negli scorsi anni, abbiamo creato una chat su WhatsApp utile a monitorare quello che stava accadendo”.

Dalla chat 'Alò Saione' alla costituzione dell'associazione Centro Commerciale Naturale il passo è stato breve. “Saione è un quartiere vitale - ha ricordato il direttore di Confesercenti Valeria Alvisi - con grandi potenzialità grazie alla professionalità dei commercianti che tengono accese le vetrine dei negozi quotidianamente e ai residenti. Aretini propositivi che intendono valorizzare il loro quartiere e che hanno molte idee da concretizzare per rendere Saione più accessibile, vivibile e sicuro”.