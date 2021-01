Covid, altri 34 contagi e un decesso nell'Aretino

Nel capoluogo e in Valdarno la più alta concentrazione di casi. Aumentano i ricoverati al San Donato. Poco più di 400 i tamponi eseguiti

AREZZO — Il contagio si assesta. Sono 34 i casi riscontrati in tutta la provincia di Arezzo, 2 in meno di ieri.

Continuano a crescere i positivi nel capoluogo che oggi conta altri 9 malati. Sono 16 i contagiati in Valdarno, di cui la metà nella sola Montevarchi. In Valdichiana altri 5 casi ed in Casentino 4. Nessun positivo è stato riscontrato in Valtiberina.

Pochi i tamponi eseguiti dalla Asl. Sono appena 417 gli aretini controllati nelle ultime 24 ore.

Si alza l'età media del contagio che oggi interessa la fascia che va dai 50 ai 64 anni.

Purtroppo si è verificato un altro decesso dovuto al virus. Si tratta di una donna di 94 anni morta, nella serata di ieri, all'ospedale cittadino.

In aumento i ricoverati. Sono 79 i pazienti nei reparti Covid del San Donato, 7 in più di ieri. Di questi 63 si trovano in "Malattie Infettive" e 16 in "Rianimazione".

Le persone definitivamente guarite sono appena 21. Attualmente ci sono ancora 722 aretini contagiati mentre 1.542 si trovano in quarantena.

Nell'intera Area Vasta sono 78 i casi di giornata. Di questi 34 in provincia di Arezzo, 30 in quella di Siena, 12 nel grossetano e 2 extra Asl.

Risale il numero complessivo dei contagiati in Toscana. Clicca qui per il dato regionale.

Ecco il dettaglio della situazione odierna in provincia di Arezzo.