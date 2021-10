Inchiesta di Fanpage e i presunti finanziamenti a Fratelli d'Italia: la vicenda spiegata in 1 minuto Inchiesta di Fanpage e i presunti finanziamenti a Fratelli d'Italia: la vicenda spiegata in 1 minuto

Attualità sabato 02 ottobre 2021 ore 17:45

Covid, 13 nuovi casi e 27 guariti nell'Aretino

All'ospedale San Donato pazienti in più in Degenza ma uno in meno in Rianimazione. Nessun decesso. Oltre mille i contatti in quarantena