UnoAerre apre campagna vaccinale nelle industrie

Il camper della Asl da questa mattina davanti alla più prestigiosa azienda orafa aretina. Domani si replica da Prada

AREZZO — Il vaccino va dai lavoratori. Questa mattina è partita la campagna della Asl con i camper direttamente davanti ai principali, e più "movimentati", luoghi di lavoro aretini.

Così la struttura mobile messa a disposizione dalla Misericordia, con a bordo il personale sanitario, si è posizionata nel parcheggio della UnoAerre a San Zeno. Domani il camper si trasferirà da Prada in Valdarno, poi alla Barcalit in Casentino e alla Menci in Valdichiana.

Questo nuovo modo di proporre la vaccinazione ha un duplice significato. Da un lato mette in condizione tutte le persone di ricevere il siero prima del 15 ottobre, giorno in cui scatterà l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, dall'altro alleggerisce la pressione negli hub vaccinali che entro novembre saranno destinati, se non a sparire, a ridurre notevolmente l'attività.

Confindustria, imprese e sindacati si sono ritrovati d’accordo e grazie alla Asl e alle associazioni di volontariato forniscono a tutti i lavori l'opportunità di informarsi direttamente con i sanitari sulle caratteristiche del siero e quindi vaccinarsi.

“Ci siamo mossi subito per mettere in sicurezza i lavoratori e lo stabilimento – ha sottolineato Maria Cristina Squarcialupi, Presidente della UnoAerre. Siamo convinti che il camper, a disposizione non solo per vaccini ma anche per informazioni, possa contribuire a convincere gli indecisi”.

“Per la nostra azienda – ha aggiunto Luca Benvenuti, Amministrato delegato della Unoaerre – il tema del lavoro in sicurezza è da sempre essenziale. In questo caso abbiamo confermato un elemento che ci caratterizza”.

E che segna tutto il sistema industriale aretino: “Confindustria – ha ricordato Alessandro Tarquini, Responsabile Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud - si è attivata fin dall’inizio per ls vaccinazione ed ha accolto senza indugi la proposta della Asl Tse di portare il camper per la vaccinazione di fronte alle industrie per dare un’opportunità a tutti coloro che fino ad ora non avevano avuto l’opportunità di vaccinarsi”.

La collaborazione della Misericordia di Arezzo è stata confermata non solo con il camper ma anche con la presenza del Governatore Pier Luigi Rossi e del responsabile sanitario Marco Feri.

Domani il camper sarà a Prada, il 29 alla Baraclit e il 30 alla Menci. Il 1 ottobre inizieranno le vaccinazioni nelle zona artigianali in collaborazione con Cna e Confartigianato (San Giovanni, Sansepolcro, Bibbiena, Monte San Savino e Arezzo). Dal 2 settembre, con il mercato settimanale di viale Gotto ad Arezzo, il camper tornerà nelle aree commerciali. Il 3 sarà in piazza Guido Monaco per la Fiera Antiquaria e il 9 in piazza San Jacopo per la zona commerciale della piazza e di Corso Italia.