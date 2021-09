Vaccino"porta a porta" la Asl va dai cittadini

Intesa tra Azienda Sanitaria e Associazioni di categoria. Dal 25 settembre camper davanti ai luoghi di lavoro. "Nicchia", per il momento, la GDO

AREZZO — "Fino a che ci sarà ancora una persona da vaccinare noi saremo presentii per darle il nostro supporto". Questo è il motto della Asl Tse che Anna Beltrano, responsabile delle vaccinazioni dell'Azienda sanitaria, porta avanti con grande determinazione.

Così dal 25 settembre i camper vaccinali della Asl saranno presenti davanti a tutti i luoghi di lavoro.

Questo si deve alla caparbietà della Beltrano e della stessa Asl, che ha appena siglato un'intesa tra tutte, o quasi, le associazioni di settore e le principali organizzazioni sindacali aretine.

Praticamente le sedi provinciali di Confindustria, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, così come Cgil, Cisl e Uil, segnaleranno all'Azienda Sanitaria i luoghi dove far stazionare il camper con a bordo medici, infermieri, Os e personale amministrativo per la somministrazione del vaccino ai lavoratori e per dare agli "indecisi" informazioni utili a riguardo. Perfino l'outlet Di Foiano della Chiana è entrato in questo squadrone che collabora per sensibilizzare le persone sull'importanza della vaccinazione.

Purtroppo in questo elenco manca la Grande Distribuzione. Il motivo è semplice ed è la stessa Anna Beltrano che afferma di non aver ricevuto input, almeno fino ad oggi, dai supermercati che insistono sull'Aretino.

L'obiettivo comune è quello di consentire al maggior numero di persone di ottenere informazioni adeguate e metterle in condizione di ricevere una dose del siero. Questo perché un altro periodo di restrizioni sarebbe deleterio e fatale per gran parte delle attività.

Negli ultimi tempi, tra i non immunizzati, la schiera delle persone non ancora del tutto convinte è davvero tanta. Tolti i no-vax, che non si vaccinano per convinzioni proprie, in molti si recono ai camper della Asl per saperne di più in merito al tipo di vaccino somministrato, alle controindicazioni e via discorrendo. Segno che, nonostante la massiccia campagna di comunicazione fatta in questi mesi, c'è ancora una fetta di popolazione che desidera ricevere maggiori informazioni, magari attraverso il contatto umano e diretto con l'operatore sanitario.

Come detto i camper, (sono due in provincia di Arezzo), saranno in giro tutti i giorni a partire dal 25 settembre. Per il momento la Asl ha stilato una sorta di "itinerario" ma è pronta a variarlo o integrarlo qualora si verifichi la necessità.

La mattina del 25 settembre il camper vaccinale sarà in PIazza Grande per poi spostarsi al Valdichiana Outlet Village nel pomeriggio. Qui, così come asserito dal direttore Lucchetti, sono preseti circa 700 dipendenti dei vari Store e nei giorni festivi il flusso di visitatori supera le 25mila unità provenienti dalla Toscana e non solo. Quindi un numero di persone elevato che potrà usufruire dell'opportunità resa dalla Asl.

Il 27 settembre la struttura mobile si recherà davanti alla UnoAerre, il giorno successivo da Prada in Valdarno, il 29 alla Baraclit in Casentino e il 30 alla Menci in Valdichiana. Ma non solo aree industriali e commerciali un altro camper sosterà in piazza San Jacopo in occasione della Fiera Antiquaria, così come in zona Giotto ed in tutte le vallate.

Insomma, a parte chi è mosso da convinzioni proprie, adesso non ci sono proprio più scuse per non prendere in considerazione l'opportunità di vaccinarsi e vivere così una vita normale in tempo di Covid.