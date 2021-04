Covid, il contagio non dà tregua all'Aretino

Sono 96 i nuovi casi riscontrati in provincia. Preoccupa la situazione in Casentino. Stabile la situazione al San Donato. Morte altre 4 persone

AREZZO — Torna a salire il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo. Sono 96 i nuovi casi, ben 41 in più rispetto al giorno precedente.

Il capoluogo, con altri 27 contagiati è il Comune dove è stato individuato il numero maggiore di positivi. Tanti casi anche a Terranuova (7) e Bibbiena (7).

Per quanto riguarda le vallate la situazione si fa pesante in Casentino dove sono stati riscontrati 22 malati. In Valdarno ci sono altri 23 contagiati, in Valdichiana 17 ed in Valtiberina 7.

Aumentano i decessi causati dal virus. All''ospedale cittadino, tra ieri notte e oggi, sono morti una donna di 89 e un uomo di 94 anni. Al nosocomio di Grosseto, invece, sono deceduti due uomini di 76 e 85 anni entrambi provenienti da Arezzo.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 1.336 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 92 aretini.

La fascia d'età che va da 50 a 64 anni risulta quella con il maggior numero di contagi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali vediamo che al "San Donato" di Arezzo ci sono 132 pazienti (ieri erano 133) e di questi 109 si trovano nei reparti Covid mentre 23 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 72 (1 in più del giorno precedente) compresi i 18 ricoverati in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano sono decedute altre 2 persone con un'età di 60 e 90 anni.

Attualmente sono 1.973 le persone ancora positive in tutta la provincia, mentre in 2.605 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 216 nuovi positivi (ieri erano 128) e di questi 96 sono residenti nell'Aretino, 85 nel Senese, 31 nel Grossetano e 4 extra Asl.

In Toscana altri 20 decessi. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo.