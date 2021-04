Covid, il contagio frena in tutto l'Aretino

Erdogan riceve Michel e Von der Leyen: ma per lei non c'è la sedia

Solo 55 casi in provincia. Numeri bassi anche nel capoluogo. Aumentano i ricoverati al San Donato. Deceduta un'altra persona

AREZZO — Cala sensibilmente la curva del contagio in provincia di Arezzo. Sono 55 i nuovi casi di Coronavirus, ben 26 in meno del giorno precedente.

Anche il capoluogo, dopo l'escalation di casi dell'ultimo mese, torna a livelli più che accettabili con solo 13 nuovi positivi. Il Valdarno, con 16 malati, è la vallata che conta il maggior numero di contagiati. In Casentino ci sono altri 12 positivi, in Valdichiana 11 ed in Valtiberina 3, tutti a Sansepolcro.

Purtroppo continua ad aggiornarsi l'elenco dei decessi. Nella giornata di oggi è morta una donna di 77 anni all'ospedale cittadino.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 1.061 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 70 aretini.

La fascia d'età che va da 50 a 64 anni risulta quella con il maggior numero di contagi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali vediamo che al "San Donato" di Arezzo ci sono 133 pazienti (ieri erano 130) e di questi 110 si trovano nei reparti Covid mentre 23 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 71 (3 in meno del giorno precedente) compresi i 17 ricoverati in "Rianimazione".

Attualmente sono 2.006 le persone ancora positive in tutta la provincia, mentre in 2.594 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 128 nuovi positivi e di questi 55 sono residenti nell'Aretino, 57 nel Senese e 16 nel Grossetano.

Casi in diminuzione in tutta la Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo.