Covid, picco di contagi ad Arezzo e provincia

Il virus è stato riscontrato in 23 Comuni. Diventa preoccupante la situazione nel capoluogo. Positivi in tutte le vallate. Aumentano i ricoveri

AREZZO — Impennata di contagi in provincia di Arezzo. Sono ben 117 i nuovi positivi, poco meno del doppio di quelli riscontrati ieri (69).

Positivi in tutte le vallate. Ad Arezzo città la situazione inizia a farsi davvero complicata. Ogni giorno aumentano i casi ed oggi sono ben 45 i contagiati nel capoluogo. In Valdarno i nuovi casi sono 32 con Montevarchi che fa registrare altri 10 malati. In Valdichiana i positivi odierni sono 21, in Casentino 15 ed in Valtiberina 4.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 900tamponi (ieri 1.085) ed in 26 sono stati dichiarati guariti.

Rispetto ai 117 casi odierni in 40 sono minorenni, 21 sono le persone con un'età compresa tra 35 e 49 anni, 19 sono i 20enni e altrettanti i cittadini di 50anni.

Aumentano i ricoverati al "San Donato". All'ospedale aretino ci sono 18 pazienti (ieri 14) e tra questi 3 si trovano in "Rianimazione" (ieri erano 2 ) e 15 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 27 (ieri 29), compresi 5 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 968 aretini ancora contagiati (ieri 892), mentre passano da 3.110 a 3.121 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 242 (ieri 169) e di questi 117 risiedono nell'Aretino, 40 nel Senese, 81 nel Grossetano e 4 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo: