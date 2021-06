Festa della Repubblica, le celebrazioni all'Altare della Patria e le Frecce Tricolori sul cielo di Roma Festa della Repubblica, le celebrazioni all'Altare della Patria e le Frecce Tricolori sul cielo di Roma

Attualità mercoledì 02 giugno 2021 ore 17:35

Covid, 15 casi e il doppio di guariti nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 9 Comuni della provincia e di questi 4 sono in Valtiberina. In città pochi contagiati. Nessun positivo in Casentino