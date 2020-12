Covid, l'anno finisce con un calo dei nuovi casi

Basso il dato nel capoluogo, ma picco in Valdichiana. Numero dei tamponi stabile. Diminuzione dei pazienti in Malattie Infettive e nessun decesso

AREZZO — Scende la curva del contagio nell'Aretino. Sono 49 i casi riscontrati oggi sul territorio, 11 in meno del giorno precedente. Aumentano i positivi e crescono, lievemente, anche i tamponi con 849 aretini controllati dalla Asl.

Il maggior numero di positivi si riscontra in Valdichiana con 25 nuovi malati. In Valdarno sono 15. Basso invece il dato nel capoluogo: 4 positivi in più (ieri 18). Diminuiscono i contagi in Casentino (4) mentre in Valtiberina si conta solo 1 nuovo caso.

Scendono i ricoveri. Al San Donato ci sono 61 pazienti e di questi 46 si trovano in "Malattie Infettive", ma sempre 15 in "Rianimazione".

Ancora alta l'età media dei contagiati. Oggi la fasce che vanno dai 35 ai 49 e dai 50 ai 64 anni sono le più colpite dal virus.

Meno di ieri i guariti, appena 11. Attualmente ci sono 658 positivi in tutta la provincia di Arezzo. Risalgono a quota 1.617 le persone costrette alla quarantena, in quanto contatti stretti.

In tutta l'Area Vasta sono 83 i nuovi malati di Coronavirus. Oltre ai 49 aretini ci sono 20 positivi nel Senese e 14 nel Grossetano.

Casi in aumento anche nel resto della Toscana. Cliccate qui per leggere i dettagli sull'andamento regionale del contagio.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo