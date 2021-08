Dal 10 agosto vaccino Pfizer in Farmacia

L'agenda vaccinale sarà predisposta autonomamente dai singoli esercizi sparsi in tutta la provincia. Dosi per tutte le fasce d'età

AREZZO — E' arrivato il via libera definitivo. Dal 10 agosto sarà possibile ricevere una dose di vaccino Pfizer gratuitamente in Farmacia.

In provincia di Arezzo sono ben 54 le Farmacie private che saranno a supporto quindi dei medici di Medicina generale e dei Pediatri.

Il vaccino che verrà somministrato, come detto, è il Pfizer e non prevede limiti di età.

“E’ la risposta che attendevamo per poter dare un contributo fondamentale alla campagna vaccinale, anche in vista della sempre maggiore esigenza di promuovere il Green Pass sanitario - spiega in proposito Roberto Giotti.

Pertanto il rappresentante delle Farmacie Private della provincia di Arezzo informa, con gratificazione e soddisfazione sindacale, che è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Direzione Sanitaria della Regione Toscana che, a far data dal 10 agosto prossimo, sarà disponibile il vaccino Comirnaty -Pfizer per la somministrazione da parte delle Farmacie Convenzionate e dei soli Medici Pediatri di Libera Scelta a tutte le fasce di età previste dalle indicazioni approvate ed aggiornate AIFA e cioè dall’età uguale e maggiore di 12 anni.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale che – spiega Giotti - insieme a tutti gli altri che dall’inizio della pandemia hanno visto la Farmacia protagonista assoluta della lotta contro la pandemia, valorizza ulteriormente il ruolo sanitario e sociale delle Farmacie Private e dei Farmacisti come Operatori Sanitari che operano nell’ambito dell’attuazione della legge della Farmacia dei Servizi: l’Accordo, nel suo complesso, si inserisce pienamente infatti nel percorso di riconoscimento del ruolo svolto dalle Farmacie nell’emergenza pandemica, riconosciuto dalle Istituzioni anche grazie all’intensa opera di sensibilizzazione, promossa da Federfarma Arezzo sul nostro territorio. La riconosciuta professionalità dei Farmacisti Vaccinatori, la capillarità delle presenza e la diffusione sul territorio delle Farmacie anche in luoghi non raggiunti da altri servizi fondamentali, fin negli ambiti rurali più isolati e disagiati, fanno delle Farmacie stesse un irrinunciabile e preziosissimo presidio polifunzionale socio sanitario di distribuzione di farmaci e servizi, trasformando definitivamente il Farmacista in un operatore sanitario a tutti gli effetti”.

Tecnicamente ogni Farmacia, e Medico Pediatra attraverso la Farmacia, potrà prenotare fino a 4 flaconi di Pfizer a settimana per un totale quindi di 24 dosi vaccinali. Sulla base delle procedure di distribuzione già in essere dei vaccini, la prima consegna del vaccino Comirnaty - Pfizer alle Farmacie Convenzionate per i propri fabbisogni delle sedute vaccinali e per l’eventuale dispensazione ai Medici Pediatri avverrà il giorno martedì 10 agosto, sulla base delle prenotazioni sul sistema GOPEN effettuate dallaFarmacia entro le ore 12 di sabato 7 agosto.

Infine, si segnala che l’agenda vaccinale, sia per la prima che per la seconda dose del vaccino Pfizer, dovrà essere predisposta in autonomia dalla singola Farmacia aderente sulla base delle sole richieste dirette di prenotazione ricevute da parte dei Cittadini prevedendo anche l’inserimento di riserve per non sprecare dosi vaccinali in caso di assenze ingiustificate ed impreviste di vaccinandi in lista. Pertanto l’agenda vaccinale della Farmacia non è quindi prenotabile da parte dei Cittadini sul portale Regionale “Prenotavaccino” utilizzato solo per hub vaccinali.