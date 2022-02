Dal Comune sede gratuita per gli alcolisti anonimi

Il punto d'ascolto della ex circoscrizione di Ceciliano si arricchisce anche di questo supporto. Incontri bisettimanali pure per i familiari

AREZZO — Sono stati deliberati dalla Giunta di Palazzo Cavallo il patrocinio e l’uso gratuito dei locali di proprietà comunale presso la ex Circoscrizione di Ceciliano a favore dell'Associazione "A.A. Alcolisti Anonimi".

Per un anno, a partire dal 24 febbraio 2022 fino al 24 febbraio 2023, l’associazione realizzerà proprio nella sede un programma di incontri bisettimanali a supporto delle persone con problemi alcol-correlati e dei loro familiari, finalizzati alla prevenzione e al trattamento della dipendenza attraverso i gruppi di auto aiuto.

“I locali della ex circoscrizione di Ceciliano sono già sede di associazioni impegnate nel sostegno a famiglie e persone in difficoltà, e questo importantissimo punto di ascolto e di aiuto si arricchisce ora di un ulteriore servizio quantomai prezioso per la salvaguardia del diritto alla salute, in particolar modo in un momento come questo che stiamo vivendo, ancora critico per gli effetti negativi della pandemia – commenta il vicesindaco Lucia Tanti. – Arezzo si distingue sempre di più come città solidale e attenta alle necessità della comunità, con l’Amministrazione pienamente disponibile a collaborare con le associazioni di assistenza, gli enti di promozione sociale e tutte le organizzazioni di volontariato per garantire la risposta più ampia e l’aiuto migliore a tutti coloro i quali si trovano in difficoltà”.