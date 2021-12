La "bellezz@" potrebbe salvare 4 siti aretini

Lucia De Robertis annuncia nuove prospettive dal progetto ministeriale. Verso lo sblocco di 133 milioni a primavera

AREZZO E PROVINCIA — "Si riaprono le prospettive per il recupero della fortezza medicea del Girifalco a Cortona, ma anche per la torre di Civitella, il sito medievale del Poggio Castellaccio nelle foreste casentinesi e per l’ex filarmonica di Castelfranco Piandiscò". Ad annunciarlo la presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale Lucia De Robertis dopo una risposta avuta dalla Giunta regionale in merito ad una sua interrogazione sull’attuazione del progetto ministeriale “Bellezz@”, che, contrariamente agli impegni, ad ora aveva finanziato solo ventidue dei duecentossettantuno progetti ammessi a contributo.

“Il Presidente Giani - spiega De Robertis – mi ha fatto sapere che, a seguito della mia interrogazione, ha direttamente contattato la nuova responsabile della commissione ministeriale incaricata di esaminare i fascicoli dei progetti ancora non finanziati. La dottoressa Barilà ha garantito che entro marzo il lavoro della commissione sarà completato, e potranno essere sbloccati finanziamento per complessivi 133 milioni di euro”.

“Si riaprono pertanto le possibilità che i quattro interventi localizzati nella nostra provincia possano finalmente trovare le risorse per andare a realizzazione - conclude la presidente della quarta commissione di Palazzo del Pegaso - restituendo al territorio e alla pubblica fruibilità beni di assoluto valore storico ed architettonico.”