Alloggi con affitti agevolati, giornata di visite

Arezzo Casa propone un open day per visitare i sette appartamenti proposti in locazione a canone ridotto. Iniziativa il 15 febbraio

AREZZO — Emergenza abitativa, novità da Pescaiola. Arezzo Casa ha recentemente pubblicato l'avviso per l'assegnazione di 10 nuovi alloggi in affitto a canone agevolato, inferiore a quello del libero mercato, con contratto di durata di 4 anni, più 4 anni di rinnovo. Si tratta di abitazioni di edilizia agevolata e non di ''case popolari''.

Gli alloggi in affitto a canone agevolato hanno tutti un ampio soggiorno luminoso con angolo cottura e una terrazza. Ogni alloggio ha due posti auto riservati. Sono 7 appartamenti di circa 70 metri quadri con due camere grandi e due bagni e 3 appartamenti di circa 45/50 metri quadri con una camera matrimoniale e un bagno.

L'intero complesso è caratterizzato da soluzioni innovative in campo energetico e da un'alta qualità dei materiali e degli impianti. Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di un edificio a basso consumo energetico grazie all’utilizzo di materiali in bioedilizia e alla realizzazione di impianti tecnologici evoluti basati su risorse rinnovabili.

Tutti gli alloggi sono in classe A4, ovvero la più alta nella scala della prestazione energetica globale. Certamente un'ottima occasione da cogliere, anche in considerazione dei vantaggiosi canoni di affitto che vanno dai circa 350 euro al mese per gli appartamenti di circa 45/50 metri quadri ai circa 500 euro al mese per gli appartamenti più grandi di circa 70 metri quadri. Un'ulteriore opportunità che viene offerta è la possibilità di acquistare gli appartamenti dopo 15 anni di locazione.

Il bando per l'assegnazione è scaricabile unitamente al modulo di domanda sul sito www.arezzocasa.net.

Ed Arezzo Casa propone anche un open day per poter scoprire e visionare direttamente i nuovi appartamenti. La giornata di visite si terrà martedì 15 Febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, con appuntamento al complesso edilizio che si trova in via Pisacane 93.

Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso potrà prendervi parte prenotando entro il 10 febbraio la propria visita tramite email all'indirizzo info@arezzocasa.net. La prenotazione è obbligatoria. Arezzo Casa provvederà a contattare gli interessati per fissare l'orario della visita, per la quale è necessario possedere il Green Pass base. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Arezzo Casa al numero 0575399311.