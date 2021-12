Elezioni provinciali, ecco la lista "Patto civico"

Questa mattina nella sala "Fanfani" la presentazione dei candidati. Anima del progetto Marco Donati, ma non è tra i sei. Urne aperte il 18 dicembre

AREZZO — Ormai può iniziare il conto alla rovescia. Il 18 dicembre si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale. E questa mattina, in sala "Fanfani", si è presentata la lista che rappresenta un pò la novità, ossia la formazione civica animata da Marco Donati, che non è però tra i candidati: "Patto civico Intra Tevere et Arno".

Alle urne saranno chiamati sindaci e consiglieri, ma non i cittadini, dato che in seguito alla "Riforma del Rio" per la Provincia si è passati ad elezioni di secondo livello, indirette. Non solo. La tornata non riguarda la scelta del Presidente, ruolo attualmente rivestito da Silvia Chiassai Martini.

Per quanto riguarda l'organizzazione pratica: nel capoluogo ci sarà un seggio in via Spallanzani, nel blocco di Arezzo Fiere e Congressi. Qui voteranno i sindaci e i consiglieri del Valdarno, della Valdichiana, della città e dei Comuni di Subbiano e Capolona. Altro seggio a Bibbiena dove esprimeranno la propria preferenza quelli del Casentino ed uno a Sansepolcro per quelli della Valtiberina

Trentuno i candidati, tra consiglieri comunali in carica e primi cittadini. Il corpo elettorale è composto da 499 grandi elettori e si basa su un sistema proporzionale puro per l'assegnazione di 12 seggi totali.

E oggi nel Palazzo della Provincia insieme a Donati c'erano tutti coloro che hanno deciso di scendere in campo con "Patto Civico Intra Tevere et Arno". Quindi: Stella Scarnicci - capolista (consigliere San Giovanni Valdarno); Luca Casagni (consigliere Castiglion Fiorentino); Monica Tocchi (consigliere Castiglion Fibocchi); Alberto Ciampelli (consigliere Poppi); Giulia Coppi (consigliere Bucine) e Daniele Marzi (consigliere San Giovanni Valdarno).

Il nome scelto per il gruppo è decisamente evocativo, dato che ne fanno parte candidati provenienti da diverse zone della provincia e tutti accomunati da un'esperienza positiva con il civismo tradotto nella politica e che, appunto, intendono proporre anche tra gli scranni della Sala dei Grandi. Se la giocano con i membri delle altre due liste, ossia "Comuni per la provincia" di centrodestra e "Centrosinistra per Arezzo".