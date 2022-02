Gattina sparita dopo il furto nell'abitazione

Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

Accorato appello della proprietaria Vania dal suo profilo facebook. Ladri in azione la notte di San Valentino nella zona di Ripa e Olmo

AREZZO — Razzia dei ladri in un'abitazione in zona di Ripa di Olmo e la gattina Anna non si trova più. E' accaduto ieri, nella notte di San Valentino.

A lanciare l'appello per ritrovare la micina è direttamente la proprietaria, Vania Zacchei, dal suo profilo Facebook. "Non sappiamo se è scappata o è stata portata via, l'altro gatto è rimasto in casa. La gatta non è di razza, ha solo il pelo più lungo del normale, è un componente della famiglia e vi chiediamo una mano a ritrovarla".

Quindi, Vania insiste nel chiedere aiuto per poterla rintracciare "per favore se la avvistate avvertitemi qui su facebook, non dà molta confidenza, non è detto che si faccia prendere da un estraneo".

Nei mesi scorsi un altro episodio simile era successo a Monte San Savino. In quella occasione i malviventi, svaligiando la casa, avevano portato via anche la cagnolina Mia ritrovata, dopo una serie di appelli social, addirittura a Roma ma sana e salva.

Le abitazioni di Olmo e Ripa di Olmo sono solo le ultime ad essere prese di mira dai ladri. La scia dei furti, in particolare nelle frazioni e nelle periferie della città, si allunga ogni giorno di più.