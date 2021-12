Ballando con le Stelle, il momento della vittoria di Arisa Ballando con le Stelle, il momento della vittoria di Arisa

STOP DEGRADO domenica 19 dicembre 2021 ore 14:00

I bagordi della notte restano sull'asfalto

Cartacce, bicchieri e non solo in una via del centro dopo il sabato notte. Rabbia commercianti e residenti

AREZZO — Via Madonna del Prato è una delle strade principali del centro storico. E quanto si sono trovati questa mattina sotto al naso i commercianti della zona all'apertura delle proprie attività, ma anche i residenti uscendo da casa, è uno spettacolo di certo inaccettabile. Gli effetti di una nottata di bagordi, che considerando le restrizioni anti contagio ancora vigenti, fa ancora più rabbia. Ci sono state inviate le immagini che pubblichiamo. A terra cartacce, bicchieri, pacchetti di sigarette, mozziconi. Ma purtroppo, come racconta chi nella zona ci lavora o ci vive "c'è anche vomito e urina. E non è la prima volta che succede, praticamente è così ogni weekend".