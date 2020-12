"Immagine sbagliata della città, si chieda scusa"

Il capogruppo di Ora Ghinelli 2025 ritiene necessario un passo indietro di esponenti del Pd nei confronti di sindaco e Polizia Locale

AREZZO — Attacco al vetriolo del capogruppo di Ora Ghinelli 2025, Simon Pietro Palazzo, dopo aver letto alcuni post scritti da esponenti del Pd locale, "ispirati solo da una foto fatta da altri, in merito a presunti assembramenti avvenuti ieri in Corso Italia con tanto di stupore e predica - dice il consigliere. - Gravissimo ed inaccettabile lo sfogo fatto in maniera pretestuosa e gratuita contro il sindaco, contro la Polizia Locale e direi, di fatto, contro l’intera città immortalata come se composta da una folla di inosservanti delle regole".

Quindi, Palazzo inasprisce l'affondo: "da chi rappresenta ed ha rappresentato le Istituzioni in ogni livello ci aspetteremmo una smentita ed una scusa. Il mio rammarico più grande resta quello di constatare le infondatezze narrate in quanto ieri pomeriggio ero con la famiglia a fare shopping in centro ed ho visto persone con la mascherina e locali che facevano rispettare distanza ed accessi, oltre a Forze dell’Ordine in giro sia in borghese che in divisa".

"Saremo contenti - conclude Palazzo - che con altrettanta veemenza e cattiveria, anziché scagliarsi contro Polizia, sindaci, cittadini danneggiando infine i negozianti, usassero le loro leve istituzionali per far tornare Arezzo e la Toscana in zona gialla (che secondo Giani lo era da tre settimane ) palesando di non saper fare i conti con l’oste, ovvero con il ministro Speranza".