Incognita Hospice, la Asl cerca immobile

L'Azienda ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse. Contratto per 6 anni e 7 posti letto

AREZZO — L'ipotesi di via Tarlati per il nuovo Hospice di Arezzo, ventilata nelle scorse settimane, non sta più in piedi. O almeno, così sembrerebbe.

La Asl Toscana sud est ha infatti pubblicato prima di Natale un avviso per individuare un immobile da destinare a casa delle Cure Palliative. Un argomento particolarmente caldo, che ha acceso anche il dibattito politico in città, visto che l'Hospice sembra non trovare una sede definitiva nell'anno del Covid.

Così l'Azienda aspetta manifestazioni di interesse da prendere in considerazione, dopo che le alternative proposte dal Comune di Arezzo non sono state ritenute idonee. L'avviso è stato inviato anche alla Confcommercio affinchè ne possano prendere visione gli agenti immobiliari, ai quali comunque non andrà alcun tipo di riconoscimento in denaro. La situazione è urgente e deve essere risolta al più presto.

Il "nuovo" hospice avrà 7 posti letto, una grandezza di almeno 350 mq e il contratto di affitto con la Asl durerà 6 anni. Chiaramente i locali devono rispondere a determinati requisiti, riportati nell'avviso.

Le offerte possono essere trasmesse solo:

- per raccomandata con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: "Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sudest – Sede Operativa di Arezzo – via Curtatone 54 – 52100 AREZZO - c.a. UOC Patrimonio" e recare sul dorso la scritta “Manifestazione di interesse per la cessione in locazione alla AUSL Toscana Sudest di immobile in Arezzo (AR) da destinare a struttura sanitaria (Hospice)”.

- per PEC al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.

L'invito è pubblicato sul sito aziendale alla pagina Albo Pretorio sezione Bandi e Avvisi: http://wei.uslsudest.toscana.it/albo_pretorio/public/index/listatipologia?idClass=800.