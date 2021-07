La "Notte europea dei Musei" è al Mumec

Un fine settimana intenso in città in concomitanza con la Fiera Antiquaria. Ecco i dettagli

AREZZO — Questo weekend si presenta come una due-giorni di eventi per la città di Arezzo e per il MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione. Considerato da sempre un’esposizione collaterale permanente alla Fiera Antiquaria, il Museo aretino propone, proprio per domani e domenica iniziative dedite alla storia, al collezionismo ed alla curiosità, fra momenti di approfondimento ed aperture straordinarie, comunicando inoltre le proroga dell’allestimento del Centro Accoglienza Turistico Emiciclo Paolo Giovanni II, in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour, con l’esposizione collaterale alla Fiera Antiquaria: Fellini100.

Si inizia da Ri-Scopri Arezzo Antiquaria, tour nato dalla collaborazione tra la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione ed il Centro Guide Arezzo e Provincia: due appuntamenti, il sabato pomeriggio alle 16 e la domenica mattina alle 10,30, per un tour condotto dalle guide professioniste del Centro Guide Arezzo e Provincia, con partenza dalla Casa Museo Ivan Bruschi, luogo delle meraviglie, intima dimora dell’antiquario-ideatore della Fiera Antiquaria nel 1968, che custodisce una collezione eclettica ricca di opere d’arte.

Dopo aver ammirato la facciata della Pieve romanica di Santa Maria, attraversando la suggestiva Piazza Grande, passando tra i tanti oggetti preziosi ed insoliti in vendita nei banchi degli antiquari, si arriverà al MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione, dove sarà possibile conoscere la storia di tutto ciò che fa quotidianamente parte della nostra vita come il computer, il cellulare, il telefono, la radio, il cinema e la macchina fotografica. Gli eventi richiedono la prenotazione obbligatoria al 3343340608 - info@centroguidearezzo.it.

Ulteriore appuntamento per un sabato sera alternativo sarà la Notte Europea dei Musei. Il 3 luglio anche il MUMEC sarà fra i musei aderenti all’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, giunta alla sua diciassettesima edizione. Nel corso della visita (via Ricasoli 22, Arezzo), aperto straordinariamente dalle 20,30 alle 23,30 con ingresso ad 1 euro, si potrà accedere sia alla collezione permanente, spaziando dalla storia del cinema, a quella della fotografia, telefonia e comunicazione in genere, sia alle mostre in corso: “100 ANNI DI FELLINI” Curiosità nelle valigie di rumoristi e fotografi di scena e “DANTE 700, Tin Tin sonando con sì dolce nota” - La scienza nella letteratura; la storia dell’orologeria rintracciata nella Divina Commedia di Dante Alighieri, mostra realizzata in collaborazione con Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze e con il contributo di Coingas SpA.

La manifestazione si propone in questo momento storico come un’opportunità di rilancio e di promozione delle attività museali. Tutti gli eventi culturali saranno organizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid per evitare assembramenti e garantire il distanziamento. Si consiglia la prenotazione telefonica allo 0575377662 o tramite mail museocomunicazione@comune.arezzo.it.