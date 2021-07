Lavori stradali, come cambia la circolazione

Da lunedì interventi in alcune zone della città per il montaggio della fibra ottica e delle barriere di sicurezza

AREZZO — I lavori per l’installazione della fibra ottica comporteranno da lunedì 5 luglio una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta: fino a martedì 27 luglio divieto di transito per i pedoni nel marciapiede di via Nardi dal civico 1 al civico 1/A con restringimento dell’adiacente carreggiata e divieto di sosta con rimozione dal civico 2 al civico 4 e all’altezza del civico 14, ancora restringimento della carreggiata in via Umbria tra il civico 2 e il civico 6, in via della Chimera all’altezza dei civici 6, 20, 26/A, 55/B e tra il civico 28 e il civico 30 e in via Lazio all’altezza dei civici 2 e 42 e dal civico 26 al civico 28. Alcuni tratti di via della Chimera e di via Lazio saranno interessati anche dal divieto di sosta con rimozione. Attenzione in via della Chimera anche al senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso tra il civico 47 e il civico 51 e tra il civico 63/A e 63/C. Orari 8,30 – 17,30.

Fino a mercoledì 28 luglio divieto di sosta con rimozione in via Francesco Petrarca dal civico 1 all’intersezione con piazza Guido Monaco, in via Spinello dal civico 33 al civico 25, in via Eritrea dall’intersezione con via Fra Guittone a quella con via Guido Monaco, in via Marcillat dall’intersezione con via Eritrea a quella con via Marconi, in via Guglielmo Marconi dal civico 2 all’intersezione con via Petrarca. Orario 8,30 – 18.30. La natura mobile del cantiere potrebbe comportare la chiusura dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.

Per quanto riguarda l’installazione di barriere di sicurezza sulle strade comunali, sempre da lunedì 5 e fino a venerdì 9 luglio sono previsti il divieto di sosta 24 ore su 24 in via del Castro dal civico 18 all’intersezione con via Marco Perennio e il restringimento della carreggiata.