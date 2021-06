Mercatino del Calcit e lavori, cambia la viabilità

La manifestazione in programma domenica a Case Nuove di Ceciliano. Le opere stradali a partire invece da lunedì

AREZZO — Il mercatino dei ragazzi del Calcit comporterà dalle 6 a mezzanotte di domenica 27 giugno i divieti di transito e di sosta con rimozione a Casenuove di Ceciliano nel piazzale compreso tra il civico 49/B e la ferrovia.

Lavori di allacciamento ai servizi partiranno lunedì 28 giugno: fino a mercoledì 30 giugno divieto di transito nel tratto di via Del Ninfeo compreso fra il civico 1 e il civico 5 in orario 8,30 – 17,30.

Fino a venerdì 2 luglio divieto di transito in località San Marco – Villalba all’altezza del civico 1 per una lunghezza di 20 metri in orario 8,30 – 17,30.

Fino a sabato 10 luglio divieto di sosta con rimozione a Indicatore zona A in ambo i lati del tratto che va dall’intersezione con la S.R. 69 al sottopasso ferroviario e zona C in ambo i lati del tratto che va dal semaforo che incrocia la S.P. 21 di Pescaiola al sottopasso ferroviario. Scatterà anche il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.P. 21 dal km 25+700 al km 25+800 e lungo la S.R. 69 dal km 60+500 al km 61+100. Orari 8,30 – 17.

Fino a giovedì 12 agosto divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di Corso Italia nel tratto che va dall’intersezione con via Spinello a quella con via Crispi, in via Guadagnoli nel tratto che va dal civico 1 al civico 15, in via della Società Operaia dall’intersezione con via dell’Anfiteatro a quella con via Niccolò Aretino, in via dell’Anfiteatro dall’intersezione con via Margaritone a quella con Corso Italia, in via Margaritone dall’intersezione con via Niccolò Aretino al civico 21, in via Niccolò Aretino dall’intersezione con via Spinello a quella con via Guadagnoli, in via Spinello dal civico 29 all’intersezione con via Niccolò Aretino, in via Isonzo dall’intersezione con via Trasimeno a quella con via Vittorio Veneto, in via Monte Grappa dall’intersezione con via Isonzo al civico 40, in via Piave dal semaforo che incrocia via Vittorio Veneto all’intersezione con via Trasimeno, in via Trasimeno dall’intersezione con via Isonzo per una lunghezza di 20 metri, in via Vittorio Veneto dal semaforo che incrocia via Piave all’intersezione con viale Michelangelo. Orario 8 – 18. La natura mobile dei cantieri potrà comportare la chiusura dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.

È stata inoltre prorogata a martedì 13 luglio la chiusura di via de’ Pecori in orario 8,30 – 17,30 mentre martedì 29 giugno scattano il divieto di transito dalle 8 alle 18 in via Ristradella dall’intersezione con la S.P. Infernaccio fino all’inizio dell’abitato di Frassineto e il divieto di sosta dalle 14alle 24 nella porzione del parcheggio di via Pietri più prossima alle scale mobili per le riprese della fiction tv. Queste ultime coinvolgeranno poi la parte alta del centro storico nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 2 luglio: durante i lavori della troupe è previsto il divieto di transito in via Ricasoli, via dell'Orto, piazza Madonna del Conforto e via Bruno Buozzi.