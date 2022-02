Madonna del Conforto, la Giostra rinnova l'omaggio

Auto elettrica obbligatoria, l'Italia è ferma. Gli ostacoli in vista del 2035

La rappresentativa dei quartieri, Sbandieratori, Gruppo Musici e Associazione Signa Arretii faranno ingresso in Cattedrale alle 21,30

AREZZO — Come ogni anno la Giostra del Saracino rende omaggio, alla Madonna del Conforto, nel giorno della ricorrenza del miracolo.

Quindi domani, 15 febbraio, la rappresentativa composta dai quattro quartieri, dagli Sbandieratori, dal Gruppo Musici e dall’Associazione Signa Arretii farà il suo ingresso in Cattedrale alle 21,30 per poi disporsi all’interno della Cappella della Madonna del Conforto. Qui le damigelle depositeranno dei fiori davanti all’altare e uno sbandieratore si esibirà nel “singolo”.

La cerimonia, in forma ridotta, proseguirà con la preghiera, il saluto del Vescovo, l’inno alla Madonna, la benedizione e l’esecuzione dell’Inno della Giostra "Terra d’Arezzo" da parte del Gruppo Musici.

Proprio alla Madonna del Conforto, protettrice degli aretini, è dedicata l’edizione di settembre del Saracino: di fronte alla sua immagine, in questa occasione, il quartiere vincitore mostra la Lancia d’Oro conquistata in Piazza Grande in segno di ringraziamento.