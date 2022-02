Maestro positivo al Covid, concerto rinviato

Donato Renzetti contagiato dal virus. Salta l'appuntamento previsto per il 19 febbraio nell'ambito della Stagione Concertistica Aretina

AREZZO — Il virus, lo sappiamo bene, ormai si insinua ovunque. Talvolta bloccando iniziative già programmate. Come in questo caso. Il Maestro Donato Renzetti, infatti, è risultato positivo al Covid e per tale motivo il concerto previsto per il 19 febbraio all'Auditorium Guido D'Arezzo, nell'ambito della Stagione Concertistica Aretina, è stato rinviato.

Nei prossimi giorni, in condivisione con la Filarmonica Rossini, verrà comunicata una nuova data. Intanto, il rimborso dei biglietti acquistati può essere effettuato entro il 4 marzo 2022 nel canale di prevendita dove è stato comprato il ticket.

Info biglietteria

Prevendita online: DiscoverArezzo

Prevendita: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 19,30 al Teatro Petrarca. Il giorno dello spettacolo 10-13 / 17.00 – 20.00 presso l’Auditorium