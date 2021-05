Mese autismo, un docufilm sui soccorsi

Primo Maggio: scontri tra No Tav e polizia a Torino

Cortometraggio realizzato su un Freccia Rossa. Obiettivo: spiegare come si aiuta una persona che soffre di questa patologia in situazioni di pericolo

AREZZO — È stato presentato in Prefettura ad Arezzo il cortometraggio che illustra come gestire una situazione di emergenza in cui è coinvolto un ragazzo con disturbi dello spettro autistico.

La scena si svolge durante un arresto improvviso e prolungato del treno su cui viaggia il giovane e mostra i comportamenti corretti da tenere per aiutarlo, mettendoli a confronto con altri invece sbagliati.

Il video, la cui pubblicazione è avvenuta in coincidenza con l’ultimo giorno del mese blu per la consapevolezza dell’autismo, è stato realizzato prima dell’emergenza Covid durante l’esercitazione nella galleria San Lorenzo a Cortona su un treno Freccia Rossa, con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, Polizia di Stato, Protezione Civile e Provincia di Arezzo.

Il docufilm è disponibile al link:

https://www.vigilfuoco.tv/toscana/arezzo/arezzo/ai...