Musica e prosa nella Basilica di San Francesco

Martedì 28 dicembre alle 21,30 l'evento "Insieme per ... Natale 2021". Ingresso libero e gratuito ma solo con Green pass rafforzato

AREZZO — Musica e prosa si uniscono nella prima edizione di “Insieme per… Natale 2021”. L’iniziativa è in programma alle 21,30 di martedì 28 dicembre e, ospitata nella Basilica di San Francesco, vedrà la partecipazione di musicisti, cantanti, attori e scrittori che uniranno le rispettive competenze per proporre un percorso artistico dove suoni e parole permetteranno di ripercorrere le diverse fasi della vita dell’uomo.

Questa serata, promossa da Misericordia di Arezzo e da Acli di Arezzo insieme all’Associazione Diabetici Aretini, è ad ingresso libero e gratuito per i possessori del Green Pass rafforzato fino ad un massimo di centocinquanta spettatori, prevedendo un’offerta libera in sostegno alle attività delle realtà proponenti.

L’intenzione di “Insieme per… Natale 2021” è di consolidare il connubio tra artisti e associazioni che sta caratterizzando l’attuale fase storica e di fare affidamento sul suggestivo scenario della basilica cittadina per proporre una serata caratterizzata da emozioni e riflessioni.

Il palcoscenico farà affidamento sui maestri Giorgio Albiani, Serena Meloni, Roberto Rossi e Francesco Santucci, sulla band musicale “M&M - Medici e musica” e sul coro contaminato della Misericordia di Arezzo che si susseguiranno in un repertorio particolarmente ricco e variegato tra brani medievali, liturgici, natalizi e contemporanei, alternati dalle letture in prosa tratte dalla letteratura e da I Fioretti di San Francesco a cura di Emma Barrella e Marco Sgrevi.

La conclusione sarà scandita da una riflessione di padre Francesco Bartolucci (parroco della basilica di San Francesco). "Questa serata - commenta il medico-musicista Marco Feri, tra i promotori dell’evento, - nasce per coagulare alcune presenze di volontariato e ausilio nel territorio in un emozionante appuntamento natalizio, con un repertorio variegato in cui musica e parole permetteranno di ripercorre simbolicamente alcune fasi della vita che, in varia misura, l’umanità sperimenta".