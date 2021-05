"Open Day" vaccinale, over 40 al secondo round

Oggi si rinnova la possibilità di sottoporsi alla somministrazione senza prenotare. Mercoledì c'era stato un vero e proprio assalto

AREZZO — Un'altra giornata, quella di oggi, di “Open Day” vaccinale con AstraZeneca dedicato agli over 40, come già avvenuto mercoledì. E nel primo round si è verificato un vero e proprio assalto al Centro Affari e al Teatro Tenda con code chilometriche, già da ore prima.

Non tutti sono riusciti a sottoporsi alla somministrazioni senza appuntamento, ma chi è riuscito a farlo ha liberato spazio nelle agende, consentendo ai coetanei di anticipare la prenotazione.

Gli Open Day, per sei giorni, ossia 26, 28 e 30 maggio e 2,4 e 6 giugno, coinvolgono tutta la Asl Toscana Sud Est. Le dosi complessivamente a disposizione sono 7.000: 3.000 sulla provincia di Arezzo, 2.400 per Siena e 1.600 per Grosseto.

Oltre al Centro Affari e il Teatro Tenda ad Arezzo città sono coinvolti anche il centro sociale di Bibbiena stazione, la palestra Berrettini-Pancrazi di Cortona e l’Hub di Sansepolcro al Foro Boario.

Ecco il calendario:

Domenica 30 maggio 20-23 (300 dosi): Centro Affari 17 - 20 e 20 - 23 (200 dosi totali). Teatro Tenda 14 - 20 e 20 - 23 (300 dosi disponibili totali).

Mercoledì 2 giugno Berrettini Pancrazi di Cortona 20 - 23 (100 dosi); al Teatro Tenda 20-23 (100 dosi); a Bibbiena 20 - 23 (100 dosi).

Al Foro Boario di Sansepolcro venerdì 4 giugno dalle 20 alle 23 (300 dosi); al Centro Affari, 14 - 20 (200 dosi) al Teatro Tenda e ulteriori 100 dalle 20 alle 23.

Domenica 6 giugno 14 - 20 (300 dosi); Centro Affari e altrettante dalle 20 alle 23.