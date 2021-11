Piante ed erbe contro i malanni stagionali

"Piccoli rimedi naturali", questo i tema della campagna informativa ospitata fino al 13 novembre dalle Farmacie Comunali

AREZZO — Curare i malanni di stagione con rimedi naturali. Questo il tema degli incontri che si terranno fino al 13 novembre in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo.

la campagna di informazione prende il nome di “Piccoli rimedi naturali” e vuol valorizzare la pratica della fitoterapia per la prevenzione e il trattamento delle più comuni patologie collegate ai mesi più freddi dell’anno.

L’intenzione è di invitare i cittadini a rivolgersi ai professionisti delle otto farmacie di città e frazioni per ottenere consulenze, consigli e suggerimenti sui piccoli rimedi naturali che, semplicemente sfruttando le proprietà intrinseche delle piante, possono contribuire al benessere del corpo e della mente.

L’abbassamento delle temperature è spesso accompagnato da un parallelo abbassamento delle difese immunitarie e dalla comparsa delle più diffuse patologie delle vie aeree superiori quali tracheiti, mal di gola o raffreddori. Un contributo importante in termini di salute può arrivare dalla fitoterapia che studia l’utilizzo delle piante medicinali e dei loro derivati, con un’azione utile sia in fase preventiva che in fase curativa in virtù di tanti diversi principi attivi particolarmente adeguati all’attuale periodo dell’anno. Il farmacista è il professionista indicato per sensibilizzare verso l’assunzione di questi prodotti e, in quest’ottica, “Piccoli rimedi naturali” vuole essere un’occasione per promuovere informazione su questi argomenti e per fornire consulenze gratuite e personalizzate a seconda dei singoli bisogni.

"Con questa campagna d’informazione - commenta la dottoressa Maria Pia Duranti, direttrice della Farmacia Comunale n.4 “Fiorentina”, - vogliamo far luce su una scienza spesso poco conosciuta quale la fitoterapia ma che può portare grandi vantaggi in termini di benessere, dunque invitiamo i cittadini a rivolgersi alle nostre farmacie. Propoli, sambuco, echinacea e altre piante possono infatti contribuire a trovare quei piccoli rimedi in grado di aiutare a vivere meglio i mesi più freddi dell’anno".