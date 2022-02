Pnrr sociale, verso un incontro strategico

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Il primo marzo riunione operativa tra Comuni, Comitato di partecipazione e Asl. Tanti riconfermata presidente della zona aretina

AREZZO — Il primo marzo si terrà una riunione operativa tra i sei Comuni della zona aretina, ossia Monte San Savino, Civitella in Valdichiana, Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi e Arezzo, e la Asl.

Un incontro che sarà aperto anche al Comitato di partecipazione, per armonizzare gli interventi del Pnrr Missione 5, coesione sociale.

"Il Comune di Arezzo, grazie all'ufficio politiche sociali e welfare (e segnatamente alla dottoressa Paola Garavelli), è già in piena fase di progettazione in collaborazione con altri uffici municipali. - commenta il vicesindaco Lucia Tanti. - Molti saranno gli interventi legati ai servizi, al personale, alle azioni di protezione e coesione sociale. Con la Missione 5 Arezzo rafforzerà la propria vocazione di città inclusiva e attenta alle persone e con questi interventi porteremo avanti una strategia di rigenerazione urbana che si unirà ai molti altri progetti - dalla scuola alla sanità passando per le politiche ambientali e culturali- che saranno per Arezzo una spinta nuova nel solco del nostro secondo mandato.

Colgo l'occasione per ringraziare i cinque rappresentanti dei Comuni per avermi nuovamente confermato quale presidente della zona socio-sanitaria: un impegno di grande responsabilità sempre, oggi ancora di più" termina Tanti.