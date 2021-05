Ponte Buriano, "Nessuna risposta in Consiglio"

Dall'opposizione, con Caporali e Gallorini, è stata presentata una interrogazione sulle intenzioni del Comune circa la valorizzazione del luogo

AREZZO — “Su Ponte Buriano nessun rilancio dell’amministrazione comunale, ma solo silenzio e inerzia”.

E' la dichiarazione dei consiglieri comunali Donato Caporali e Andrea Gallorini, che continuano: "Da Dante Alighieri nella “Divina Commedia” ai dipinti di Leonardo da Vinci, abbiamo un patrimonio da valorizzare in termini turistici, culturali, naturalistici. Per Ponte Buriano e zone limitrofe, sono già oggi a disposizione importanti risorse regionali". Ma, secondo i due consiglieri dell'opposizione, "in questi 5 anni sono state spese molte parole ma di concreto non è stato fatto alcunché. E pare che l’indirizzo dell’attuale amministrazione resti questo: abbiamo chiesto infatti con un’interrogazione in consiglio comunale se ci fosse l’intenzione di firmare la convenzione con la Regione Toscana tesa a promuovere la fruibilità del centro visite e museo leonardesco e di favorire la manutenzione dei sentieri di collegamento tra Ponte Buriano e Rondine. Se ci fosse l’intenzione di adottare provvedimenti per evitare l’abbandono di rifiuti lungo la futura ciclopista dell’Arno nel tratto tra Buon Riposo e Ponte Buriano. Se ci fosse l’intenzione di ampliare la zona di tutela quanto meno a partire dall’abitato di Cincelli".

Donati e Caporali sottolineno di aver ricevuto "Silenzio su tutta la linea: siamo rimasti per l’ennesima volta negativamente colpiti dalla mancata risposta. Abbiamo una certezza: anche questa zona di Arezzo perderà la stagione turistica 2021".