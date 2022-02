Professionista dal Piemonte per Gastroenterologia

Cosenza, la studentessa che ha denunciato il prof molestatore: «Grazie a me altre hanno trovato il coraggio»

Raffaella Ferraro dopo 13 anni di esperienza all'ospedale di Vercelli ha deciso di entrare nella squadra del San Donato

AREZZO — Il suo nome è Raffaella Ferraro. E' una gastroenterologa ed endoscopista con alta specializzazione in malattia infiammatorie croniche intestinali ed ha alle spalle una lunga esperienza, ben 13 anni, all’ospedale di Vercelli. A seguito del pensionamento del primario, e dopo averlo sostituito sul campo per oltre un anno, ha deciso di lasciare il Piemonte diventanto una nuova "leva" per la Gastroenterologia del San Donato.

“Sapevo che la Toscana sarebbe stata nel mio futuro, dichiara la dottoressa Ferraro. Quando ho visto che si presentava una possibilità di trasferirmi ad Arezzo, l’ho subito colta. Questo ospedale e la sua equipe rappresentano un’eccellenza cosciuta anche fuori dalla Toscana, anche per l’endoscopia, la mia specializzazione" spiega.



“In questi anni di pandemia spesso abbiamo lavorato in emergenza e ci siamo sentiti soli. Ad Arezzo ho trovato un ambiente che potrei definire “seconda casa”. Quello che più mi ha colpito, entrando nell’equipe del dottor Marco Rossi, è stato lo spirito dinamico e giovane che anima tutti, un ambiente accogliente, empatico e professionale"

“Sono e siamo stati molto contenti di accogliere nel nostro gruppo di lavoro una professionalità qualificata e di alta specializzazione come quella della dottoressa Ferraro" conclude dichiara Marco Rossi direttore di Gastroenterologia del San Donato.