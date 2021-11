Ritorno della Chimera, "Veneri non menta"

Dura presa di posizione di Cristina Giachi e i due consiglieri aretini Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis che attaccano l'esponente di FdI

AREZZO — "Il consigliere Veneri prende in giro gli aretini con vere e proprie fakenews facendo credere ai cittadini che sia la Regione a decidere sul ritorno o meno della Chimera ad Arezzo ma non è così". Queste le parole con cui la Presidente della Commissione Cristina Giachi e i due consiglieri aretini Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, commentano in coro quanto letto sulla stampa e attribuito al consigliere di Fratelli d’Italia sulla possibilità che la Chimera ritorni ad Arezzo.

"E’ del tutto scorretto e fuorviante far credere agli aretini che l’approvazione della mozione preveda l’automatico ritorno della Chimera ad Arezzo, perché questo non può essere deciso dal Consiglio Regionale e il Consigliere Veneri dovrebbe saperlo - spiegano la presidente Giachi e i consiglieri dem – In realtà la commissione Cultura ha modificato e poi approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Veneri, in cui si impegna la Regione ad attivarsi presso gli enti che ne hanno la titolarità, e quindi il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale Musei della Toscana e tutti gli altri Enti coinvolti, per agevolare la realizzazione di progetti ed iniziative temporanee nel territorio aretino che valorizzino la Chimera e il suo legame con la città di Arezzo, all’interno di una visione più ampia di promozione di un turismo maggiormente diffuso sull’intero territorio regionale".

«La Chimera è un simbolo importante per la città di Arezzo e per tutto il territorio aretino ed è sicuramente un bene di grande valore e di grande potenzialità turistica - concludono i consiglieri aretini Ceccarelli e De Robertis – Proprio per questo non si possono prendere in giro i cittadini cavalcando il loro dispiacere nel vederla lontano dalla città».