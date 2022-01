Nuove misure e zona gialla, ecco le regole

La Toscana e quindi Arezzo cambiano di colore da oggi. Tutte le misure anti Covid previste anche dal Decreto del Governo

AREZZO — Con oggi, lunedì 10 gennaio, la Toscana e quindi Arezzo passano in zona gialla. In un contesto che vede una vera e propria impennata dei contagi e negli ultimi giorni anche un aumento dei ricoveri, in maggioranza di pazienti non vaccinati.

Ecco quindi le nuove regole che vanno di pari passo con le ulteriori norme scattate a livello nazionale con l'ultimo Decreto del Governo.

Il vaccino è obbligatorio per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni (o li compiono dal 7 gennaio al 15 giugno). Scatta la sanzione da 100 euro, tramite l'Agenzia delle Entrate, se entro il primo febbraio non viene iniziato il ciclo vaccinale primario o se dal primo febbraio non si rispettano indicazioni e termini del ciclo vaccinale completo.

Il vaccino è obbligatorio anche per tutto il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (equiparato a quello scolastico).

Quarantena. Dopo l'isolamento previsto, basta il tampone negativo per riattivare automaticamente il green pass (senza certificato medico).

Smart working. Ne è raccomandato il massimo utilizzo, sia nel settore pubblico che nel privato.

Da oggi, 10 gennaio Green pass rafforzato (con vaccino o guarigione) obbligatorio per: tutti i mezzi di trasporto pubblico (bus, metro, tramvia, treni); alberghi e strutture ricettive; feste per cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all'aperto; impianti di risalita; piscine, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto. Oltre che a ristoranti e locali al chiuso, anche per il consumo al banco, piscine, palestre e sport di squadra al chiuso, musei e mostre, centri benessere al chiuso, centri termali (eccetto attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, scommesse, bingo e casinò.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza dose. In Toscana questa norma è estesa anche a ospedali e strutture sanitarie in genere.

Dal 20 gennaio green pass base (con tampone antigenico valido 48 ore, oppure molecolare valido 72 ore) obbligatorio per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici.

Dal primo febbraio green pass base obbligatorio per i clienti di uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie alle esigenze primarie e essenziali della persona). Dal 15 febbraio green pass rafforzato (con vaccino o guarigione da Covid) obbligatorio per lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età per accedere ai luoghi di lavoro (fino al 15 giugno).