Sicurezza Sr 71, c'è l'interrogazione parlamentare

E' stata presentata dal deputato aretino Stefano Mugnai, vicecapogruppo vicario di Coraggio Italia

AREZZO — "I cittadini hanno più volte hanno lamentato tutti i problemi che riguardano da tempo la Strada regionale 71 (SR 71), l’arteria che attraversa la Valdichiana e il Casentino, passando per Arezzo, realizzata nel 1928, che adesso necessita di interventi radicali ed urgenti visto il passaggio veicolare aumentato in modo impressionante nel tempo”.

Lo afferma Stefano Mugnai, vicecapogruppo vicario di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati all'indomani della conferenza stampa, in Provincia, che ha visto la sinergia tra il presidente Silvia Chiassai Martini e il comitato "Sr71 + Sicura".

“Per questo - aggiunge - ho deciso di depositare una apposita interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ed al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, affinché l’esecutivo dia risposte immediate ai cittadini. La Provincia di Arezzo nei ha riconosciuto pubblicamente che la Sr 71 necessita di maggiore attenzioni, che la stessa Provincia riceve dalla Regione 500mila euro l'anno complessivamente per le strade regionali 71, 69 e 70. Ma che tali fondi sono inadeguati in quanto occorrerebbero opere straordinarie per garantirne la sicurezza”.

Per Mugnai “negli ultimi 40 anni, da quando cioè il traffico si è decuplicato, vi sono state criticità costanti ed incidenti per cui occorre garantire una viabilità sicura ai cittadini che ogni giorno si trovano a percorre questa strada. Mancanza di illuminazione, segnaletica obsoleta insieme ad aree di sosta praticamente assenti per mezzi pubblici sono solo alcune delle criticità presenti in una strada da riqualificare completamente. Occorre intervenire subito, attraverso un tavolo di discussione ministero - Regione Toscana per attivare tutte le azioni possibili per ridare sicurezza alla strada regionale 71”.