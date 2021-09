Focus sullo sviluppo sostenibile delle imprese

Alla Borsa Merci mercoledì 8 settembre un convegno promosso dalla Camera di Commercio. Verrà presentato anche un corso ad hoc

AREZZO — La pandemia ha avuto un impatto fortemente negativo nel nostro sistema imprenditoriale ed ha evidenziato la necessità di una reale transizione ecologica indispensabile per rendere più sostenibile la stessa economia. Il tema della sostenibilità sta quindi divenendo sempre più centrale per le aziende-

Occorre che gli imprenditori acquisiscano strumenti e modelli operativi utili alla ripartenza in chiave di rigenerazione economica, anche per rispondere alle sfide poste dalla nuova progettazione comunitaria Next Generation EU.

Per sensibilizzare professionisti ed imprenditori è in programma mercoledì 8 settembre, con inizio alle 17 presso la Borsa Merci, in Piazza Risorgimento ad Arezzo il convegno “Quali modelli di sviluppo sostenibile per le imprese?”

Il Convegno è stato organizzato da Camera di Commercio di Arezzo-Siena in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Arezzo-Siena e con gli Ordini professionali degli Avvocati, degli Ingegneri degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro della provincia di Arezzo.

Sarà inoltre presentato il corso “Strumenti e modelli operativi di sostenibilità per la rigenerazione economica“, realizzato con il supporto dell’Azienda Speciale “Arezzo Sviluppo", la cui prima lezione si terrà il prossimo 23 settembre.

I lavori saranno trasmessi in diretta sulle pagine Facebook della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

L'accesso alla Borsa Merci sarà consentito con il Green Pass.