Superata la soglia delle 350mila vaccinazioni

Ad oggi nell'Aretino sono state somministrate 201.358 prime dosi e 154.859 richiami. Primo giorno del Green Pass, accelerano i giovanissimi

AREZZO — Va avanti la vaccinazione in provincia di Arezzo. Oggi si deve anche ricordare che è il primo giorno di obbligatorietà del Green Pass per accedere a determinati luoghi ed eventi. E si nota, dal bollettino odierno, una sensibile accelerata tra i giovanissimi, quindi la fascia d'età che riguarda gli studenti. Il rientro in classe si avvicina come anche l'obbligatorietà del vaccino per docenti e personale, questa la direzione infatti che pare aver preso il Governo.

Per quanto riguarda i dati complessivi si nota che fino ad oggi sono state somministrate ben 356.217 dosi in tutta la provincia. Di queste 201.358 come prima iniezione (contro le 198.306 di martedì) e 154.859 per il richiamo (tre giorni fa il dato si fermava a 149.708). Numeri importanti, se consideriamo che la popolazione, nell'intera provincia, ammonta a circa 350mila abitanti.

Scendendo nel dettaglio delle fasce d'età, si nota che i 70enni vaccinati hanno raggiunto quota 34.863, mentre in 32.241 hanno completato il ciclo. Numeri variati di poco rispetto all'ultima rilevazione.

I 60enni continuano ad essere la fascia d'età meno propensa alla vaccinazione. Nonostante vari "Open day". Infatti sono 35.441 coloro che hanno ricevuto la prima dose (con una crescita di poche decine), mentre in 28.356 hanno fatto anche il richiamo, con un aumento più sensibile.

Poi ci cono i 50enni che si sono vaccinati nella misura di 37.047, mentre in 29.330 hanno fatto anche la seconda iniezione.

I 40enni si confermano i più "attivi" sul fronte vaccinazione con 29.306 prime dosi iniettate e 15.423 relative al richiamo.

Aumentano pure i "più giovani" con i 30enni che hanno ricevuto 17.824 prime dosi (e 11.937 richiami) mentre i 20enni 13.286 prime e 7.537 seconde.

Infine, nella fascia 12-19, che al momento interessa particolarmente in vista della riapertura delle scuole siamo a 5.646 prime inoculazioni e 2.962 richiami (aumento di circa 600 unità in tre giorni).

Complessivamente in tutta l'Area Vasta sono state somministrate 886.485 dosi. Rispetto alle singole province vediamo che nell'Aretino sono stati impiegati 356.217 vaccini (martedì erano 348.014), nel Senese 274.810 e nel Grossetano 255.458.