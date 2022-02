Viabilità provinciale, aperto tavolo col Ministro

Incontro a Roma tra il presidente della Provincia Chiassai e il titolare del dicastero delle infrastrutture. E78 ed Alta velocità ai raggi X

AREZZO — Presentata al Ministro Enrico Giovannini una panoramica delle opere strategiche provinciali da condividere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, Anas e Rfi per progettare investimenti per il sistema socio economico in chiave sostenibile.

Questa la proposta illustrata oggi, come annunciato poche ore fa, dal presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini: "abbiamo avviato una ricognizione su tutte le Province e stiamo costruendo la mappatura delle opere strategiche dal punto di vista socio economico e che sono indispensabili per le comunità, per i distretti produttivi, per i sistemi economici locali. Quelle che ho presentato per la nostra Provincia sono la stazione dell'Alta velocità 'Media Etruria' e il completamento del lotto su Arezzo della E78 "Due Mari", oltre che il nuovo ponte alternativo a Ponte Buriano e la messa in sicurezza della Sp1 "Setteponti".

"Per decidere gli investimenti sulla mobilità occorre seguire principi di equità e di strategicità: quando programmiamo lo sviluppo, la mappa di ciò che è metropolitano non coincide necessariamente con ciò che è strategico. Il Ministro Giovannini, con l'avvio di questo tavolo e della ricognizione ha riportato con determinazione l’attenzione sulla viabilità secondaria, esaltando la portata non solo economica, ma anche sociale, della rete viaria provinciale, ribadendone la strategicità per il Paese" conclude Chiassai.