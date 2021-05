Promozione mondiale per i vini della Fraternita

L'istituzione cittadina prende parte all'evento della Regione Toscana "BuyWine". A tu per tu, on line, con buyers asiatici

AREZZO — La Fraternita dei Laici ha aderito all’Evento della Regione Toscana, BuyWine, organizzato insieme alla Camera di Commercio di Firenze per la promozione a livello internazionale della produzione Vinicola Toscana.

L’edizione 2021, in chiave digitale, prevede anche il wine-tasting durante gli incontri b2b con i buyer (incontri individuali con importatori). Da lunedì 24 maggio e per tutta la settimana vengono svolti focus con i buyers asiatici (Coreani, Cinesi, Giapponesi, Thailandesi e Vietnamiti).

"Abbiamo aderito prontamente e con entusiasmo a questo importante evento - commenta il Primo Rettore di Fraternita, Pier Luigi Rossi - in un periodo in cui viaggiare è praticamente impossibile, questa iniziativa permetterà alle nostre produzioni di farsi conoscere in mercati molto interessanti e dinamici. Tenute di Fraternita produce 11 etichette, raccoglie 4000 quintali di uva ed è presente in 13 paesi esteri, Città del Vaticano compresa".