Numeri da record per l'export aretino

Le imprese locali non solo recuperano ma vanno anche meglio di quanto fatto del 2019. Boom del comprato oreficeria-gioielleria. Rallenta la moda

AREZZO — Il 2021 sarà ricordato come l'anno dell'export per le imprese aretine. In base ai darti ISTAT, le esportazioni nei primi 9 mesi dell'anno hanno generato un fatturato superiore a 7,8 miliardi di euro.

Trainante è il comparto della gioielleria e oreficeria che fa registrare una rilevante crescita del 92,4% che non solo permette il recupero delle pesanti perdite subite lo scorso anno (-39%) ma che fa registrare una crescita del 17,3% rispetto al 2019.

“Nel periodo gennaio-settembre 2021 - sottolinea Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena - il fatturato estero delle imprese aretine ha non solo recuperato abbondantemente quello che aveva perso nel corso del primo semestre 2020 (+1,3%), ma ha fatto anche meglio di quanto registrato nello stesso periodo del 2019 (+19,4%). Un risultato che conferma la rilevanza del nostro export sia in Toscana (dove rappresentiamo il 22,2% del totale regionale, preceduti solo dal 35,9% della provincia di Firenze) che in Italia (dove ci attestiamo al quattordicesimo posto della graduatoria nazionale delle principali province esportatrici, con il 2,1% del totale delle esportazioni italiane)".

Per quanto concerne i principali mercati di riferimento dell’export orafo aretino si consolidano i segnali di ripresa del primo mercato di sbocco, gli Emirati Arabi Uniti: +165,6% nell’ultimo anno e +15,3% nel biennio. Molto vivace anche il mercato statunitense: +129,5% nell’ultimo anno e +87,8% nel biennio e, più in generale, tutti gli altri mercati di riferimento. Unica eccezione Hong Kong che, sia per la forte diminuzione negli ultimi due anni degli arrivi di turisti cinesi che per la creazione di nuovi hub commerciali esentasse nella Repubblica cinese (come ad esempio Hainan) sta perdendo rilevanti quote di mercato in molti settori ad iniziare proprio dalla gioielleria .”

“Passando alla Moda, altro comparto strategico per il nostro export – analizza il segretario generale della Camera di Commercio Marco Randellini - dalla metà del 2021 si è interrotto bruscamente il percorso di recupero avviato nella seconda parte del 2020 e proseguito anche nel primo trimestre del 2021. Il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno è quindi caratterizzato da un deciso segno negativo sia nel confronto con il 2020 (-26,9%) che rispetto al 2019 (-29,6%). La tendenza coinvolge praticamente tutte le specializzazioni produttive: tessile (-0,2% sul 2020 e -36,4% sul 2019), abbigliamento (-21,3% sul 2020 e -17,1% sul 2019), pelletteria (-38,6% sul 2020 e -34,8% sul 2019) e alle calzature (-23,3% sul 2020 e -41,7% sul 2019). Difficoltà che potrebbero derivare sia dal perdurare della pandemia in molte aree del mondo che dalla fase di trasformazione (con l’esplosione degli store e multistore digitali) che stanno avendo i canali di distribuzione della moda” .

Fra le altre tipologie merceologiche, risultano in crescita prodotti alimentari (+4,8% sul 2020 e +25,6% sul 2019), bevande (+8,5% sul 2020 e +11,3% sul 2019), prodotti chimici (+22,2% sul 2020 e +32,9% sul 2019), altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi (+114,9% sul 2020 e -1,5% sul 2019), prodotti in metallo (+37,9% sul 2020 e -1,8% sul 2019), macchinari (+24,3% sul 2020 e +15,1% sul 2019), autoveicoli e mezzi di trasporto (+46,9% sul 2020 e +18% sul 2019), mobili (+54,4% sul 2020 e -1,3% sul 2019), prodotti dell’attività di trattamento dei rifiuti (+1,7% sul 2020 e +22,2% sul 2019).

Al contrario, sono in flessione agricoltura (-18% sul 2020 e -11,7% sul 2019), legno e prodotti in legno (+0,3% sul 2020 e -13,5% sul 2019), prodotti farmaceutici (-31,9% sul 2020 e -17,2% sul 2019), elettronica ed elettromedicale (-5% sul 2020 e -7,1% sul 2019), apparecchiature elettriche (-15,1% sul 2020 e -30,3% sul 2019).