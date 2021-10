Arezzowave presenta Kiol, l'Ed Sheeran italiano

La finale nazionale di Dante Rock il 18 dicembre al Teatro Petrarca. Al vincitore un premio da mille euro alla presenza del Governatore Giani

AREZZO — La Fondazione Arezzowave continua il suo "viaggio" tra Dante e Parigi. Martedì, 5 ottobre, Arezzowave in Paris presenterà il giovanissimo cantante torinese Kiol. L’Ed Sheeran italiano, amato da Paolo Nutini, che in quella si esibirà con la sua ultima canzone Make it Happen in uscita in tutta Europa dall'8 ottobre.

Dopo la finale regionale toscana di Dante Rock, che si è svolta la scorsa settimana a Castiglion Fibocchi, e che ha premiato il fiorentino Golconda, sono questi i 5 finalisti nazionali dell'evento dedicato al Sommo Poeta: i toscani Golconda e Serena Matu, Garbino dalle Marche (molto apprezzata la loro esibizione a X Factor di fine settembre), i lombardi Karma e la sarda Licia Svein.

Il migliore riceverà dal Governatore della Toscana Eugenio Giani e dalla Fondazione Sistema Toscana un premio di mille euro nella serata finale con molti ospiti famosi al Teatro Petrarca di Arezzo il 18 dicembre prossimo.