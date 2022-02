A Porta Sant'Andrea torna la pizzeria

Cosenza, la studentessa che ha denunciato il prof molestatore: «Grazie a me altre hanno trovato il coraggio»

Dopo lo stop di questi ultimi due mesi i biancoverdi riaprono le porte ai quartieristi. Appuntamento ogni due settimane

AREZZO — Dopo la XXVII Cerimonia di Premiazione dei Giostratori, secondo appuntamento del calendario giostresco 2022, anche i quartieri ripartono con le attività consentite dalla normativa anti-Codiv in vigore.

Quindi, in seguito ad uno stop di quasi due mesi la pizzeria biancoverde riprende l'attività con cadenza quindicinale e tutti i quartieristi potranno tornare a Palazzo San Giusto per passare una serata in compagnia, all’insegna del buon cibo e nel rispetto dei protocolli anti contagio indicati dai decreti ministeriali.

Nella sala d’armi “Enzo Piccoletti” sabato 12 febbraio dalle 20 si potrà cenare con antipasti, primi piatti e le pizze preparate dai pizzaioli bianco verdi. Non è necessaria la prenotazione, ma chi volesse far riservare dei tavoli può farlo chiamando il numero 0575 295040 nel pomeriggio di sabato.

Alla pizzeria potranno partecipare solamente i soci del Quartiere muniti di green pass.