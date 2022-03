Attività anche a luglio per i più piccoli

Al nido "Peter Pan" e alla scuola dell'infanzia "Don Milani" iniziative ludico-creative per i bimbi della fascia d'età 0-6 anni

AREZZO — La giunta comunale ha approvato e deliberato oggi il progetto “Giocoquando”, che dal 4 al 29 luglio prossimo consentirà di realizzare le attività ludico-ricreative, nei periodi in cui è sospesa l’attività dei servizi scolastici, per i bambini e le bambine che frequentano gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali.

“Un servizio importante, a sostegno di quelle famiglie che, o per situazione lavorativa o per altro tipo di contesto, dimostrino di non poter accudire i propri figli" commenta il vicesindaco Lucia Tanti.

Le due strutture individuate per il servizio sono il nido “Peter Pan” e la scuola dell’infanzia “Don Milani”, pronte ad accogliere in tutto circa 140 bambine e bambini, e con una parte riservata all’attivazione di un servizio di sostegno per le gravi disabilità.

Inoltre, l’attenzione a piccoli e famiglie continua anche con la conferma del servizio navetta personalizzato. “Contrariamente a quanto deciso da altri Comuni che hanno optato per l’organizzazione di un percorso a fermata, il Comune di Arezzo ha confermato la scelta ‘casa per casa" termina Tanti.